La Foire du livre réinvestira Tour & Taxis du 26 au 29 mars

La Foire du livre de Bruxelles prendra une nouvelle fois possession de Tour & Taxis du 26 au 29 mars prochains, annoncent les organisateurs de l’événement littéraire mercredi. Maisons d’éditions, auteurs et autrices et passionnés du livre se retrouveront pour une 55e édition placée sous la thématique “Défier le futur”.

“Défier le futur, c’est d’abord ralentir. Il est urgent de quitter l’urgence… Et comment mieux ralentir qu’en lisant ? Être lecteur ou lectrice aujourd’hui prend alors une autre dimension“, avance Gregory Laurent, commissaire général de la Foire du livre de Bruxelles, dans un communiqué. “Lire c’est aller à contre-courant. La notion de résistance est toute proche : il s’agit d’imaginer, de rêver, d’exercer son esprit critique“, poursuit-il.

Le futur est souvent “sujet de préoccupations, d’interrogations, et l’on craint qu’il nous submerge par le flot continu qui déborde de nos écrans“, ajoute M. Laurent, qui assure que “défier le futur ne signifie pas s’opposer à la nouveauté et à la technologie mais, au contraire, être acteur et actrice du monde de demain. C’est penser et maîtriser son rapport au monde“.

L’an dernier, quelque 85.000 personnes avaient foulé les allées de la Foire du livre de Bruxelles, qui présentait plus de 1.200 auteurs et autrices, 300 exposants et 500 maisons d’édition.

Belga – Photo : Belga