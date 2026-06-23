La FIDH dépose une plainte contre la délégation talibane attendue à Bruxelles

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) a déposé une plainte auprès du parquet fédéral belge contre les représentants d’une délégation talibane attendue cette semaine à Bruxelles pour des discussions avec des responsables de l’Union européenne, a annoncé l’organisation mardi.

La délégation doit s’entretenir avec des représentants de l’UE de questions migratoires. Portés par une volonté commune de durcir leurs politiques en la matière, une vingtaine d’États membres cherchent des voies pour renvoyer des migrants – et, particulièrement, ceux condamnés par la justice – vers l’Afghanistan. Des visas ont été délivrés lundi à la délégation talibane malgré les objections de la société civile.

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La FIDH demande l’arrestation des délégués à leur arrivée sur le sol belge, rappelant que des hauts responsables talibans font l’objet de mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crime contre l’humanité et persécution fondée sur le genre.

“Inviter les talibans pour des discussions sur le sol européen confère une forme de légitimité politique à un régime non démocratique responsable de persécutions fondées sur le genre et d’autres graves violations des droits humains“, a déclaré le président de la FIDH, Alexis Deswaef.

L’organisation avertit que ces discussions risquent de contribuer à la normalisation d’une autorité qu’elle qualifie d’illégitime, rappelant que depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, les femmes et les filles ont été quasi totalement exclues de la vie publique, tandis que journalistes, défenseurs des droits humains et anciens fonctionnaires font face à des arrestations arbitraires et à diverses formes d’intimidation.

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La FIDH appelle par ailleurs l’UE à respecter le principe de non-refoulement, qui interdit de renvoyer une personne dans un pays où elle risque persécution ou torture.

Belga