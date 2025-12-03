La Ferme Nos Pilifs lance des obligations solidaires pour financer de nouvelles yourtes

Le local actuel, vétuste, reçoit chaque année près de 4.000 jeunes. “On veut un espace chaleureux, avec une grande baie vitrée”, explique Julie Legrand, responsable de la ferme d’animation.

À la Ferme Nos Pilifs, la petite yourte qui accueille aujourd’hui des poules devrait bientôt céder la place à de vraies yourtes destinées aux stages pour enfants.

Pour financer ce nouvel aménagement, la ferme émet des obligations solidaires sur cinq et dix ans. “C’est un produit financier attractif, et les investisseurs savent où va leur argent”, rappelle le directeur, Eric Fripat.

Déjà 50.000 euros ont été récoltés, sur les 200.000 nécessaires. La ferme compte sur la mobilisation de sa communauté, comme en 2020, lorsque des obligations avaient permis de financer les serres.

Objectif : accueillir les premières activités dans les nouvelles yourtes à l’été 2027.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner et Marjorie Fellinger