La Fédération Wallonie-Bruxelles veut renforcer le suivi des enfants scolarisés à domicile

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, la semaine dernière en première lecture, un projet d’arrêté renforçant les conditions de déclaration de l’enseignement à domicile.

Concrètement, la réforme doit permettre de “mieux accompagner les familles et de garantir à chaque jeune un cadre d’apprentissage structuré, permettant une véritable progression dans les apprentissages avec une vérification régulière des acquis”, a indiqué vendredi la ministre francophone de l’Éducation, Valérie Glatigny (MR).

En Belgique, il n’y a pas d’obligation scolaire mais bien une obligation d’instruction. Celle-ci peut s’organiser en dehors des murs d’une école. Au cours de l’année académique 2024-2025, 3.584 élèves étaient scolarisés à domicile sur un total de 867.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, selon les données de l’administration générale de l’Enseignement du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les familles qui choisissent l’enseignement à domicile doivent remplir plusieurs formalités administratives. Les autorités estiment toutefois que les démarches actuelles ne mettent pas assez l’accent sur le projet pédagogique. C’est pourquoi l’exécutif communautaire souhaite réformer le processus afin de mieux vérifier que “l’élève bénéficie bien d’un encadrement pédagogique suffisant et adapté à ses besoins”.

“Concrètement, les parents devront fournir une description détaillée du projet pédagogique ainsi qu’un plan de formation pour l’année scolaire. Ces éléments permettront aux services de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’évaluer les ressources mises en place pour assurer la progression de l’élève dans ses apprentissages et le respect de son droit à l’instruction“, détaille le cabinet Glatigny dans un communiqué.

Le texte prévoit également une attention renforcée aux élèves présentant des troubles ou des handicaps, ainsi qu’aux familles confrontées à des situations de phobie scolaire ou de décrochage.

Le projet de réforme s’inscrit par ailleurs dans l’objectif fixé par la déclaration de politique communautaire de mieux encadrer et de réduire progressivement le recours à l’enseignement à domicile.

Belga