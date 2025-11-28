Passer la navigation
La Fédération Wallonie-Bruxelles signe un accord de coproduction avec la Colombie

Celui-ci vise à “encourager la collaboration entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et de faciliter la circulation des œuvres ainsi coproduites”, annonce vendredi la ministre-présidente de la FWB, Elisabeth Degryse.

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et la Colombie viennent de signer un accord de coproduction audiovisuelle. La conclusion de cet accord avec la Colombie – pays qui dispose à la fois de structures de production et de vrais moyens pour le développement du secteur – s’inscrit pleinement dans la démarche générale d’ouverture de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux opportunités de coopération cinématographique et audiovisuelle avec l’Amérique latine, souligne-t-elle dans un communiqué.

Ce partenariat avec la Colombie constitue le 16e accord bilatéral engageant la Fédération Wallonie-Bruxelles, après le Sénégal et le Burkina Faso en 2021, et le Liban et la Côte d’Ivoire, également signés en 2025. Des accords de coproduction sont encore en discussions avec le Bénin, le Pérou et la République démocratique du Congo entre autres.

Belga

BX1
