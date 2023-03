La Fédération belge des taxis demande le retrait d’une station de vélo sur la place Flagey

La Fédération belge des taxis (Febet) demande au cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke van Den Brandt (Groen) d’enlever, au plus tard le 3 mars, un emplacement pour vélo de la place Flagey, venu prendre celui d’un taxi. Faute de quoi, des taxis organiseront une manifestation la semaine du 6 mars et enlèveront eux-mêmes la station pour vélos, selon le président de la fédération.

La Febet déplore un nombre croissant d’emplacements pour vélos venus remplacer les places taxis. D’après le président de la fédération, Khalid Ed-Denguir, ce sont environ 300 emplacements de taxis qui ont disparu depuis que l’actuel gouvernement bruxellois est en place.

“Il n’y a plus aucune concertation avec le gouvernement, plus de groupes de travail“, déplore le président. “Nous avons rencontré la ministre plusieurs fois en tête à tête, mais on n’est jamais revenu vers nous“, ajoute-t-il.

Khalid Ed-Denguir dénonce également un traitement inéquitable entre les taxis et les voitures partagées. En effet, les taxis doivent payer une redevance pour les places de stationnement contrairement aux voitures partagées (Poppy, Cambio, etc.) qui ne doivent rien payer, d’après le président de la fédération.

Un emplacement déplacé et non supprimé

Contactée par BX1, la ministre van Den Brandt dit comprendre l’inquiétude de la Fetbet, mais précise que l’un des quatre stationnements taxi de la place Flagey a été déplacé – et non supprimé – car il était “beaucoup trop proche du passage pour piétons et empêchait une bonne visibilité de ceux-ci dans un carrefour qui est complexe et accidentogène.”

“La place Flagey est l’une des place qui attire le plus de piétons chaque jour et leur sécurité est bien entendu primordiale. Cette place taxi sera replacée un tout petit peu plus bas, rue des cygnes, dans les plus brefs délais“, promet la ministre.

V.d.T. (avec Belga) – Photo : Belga