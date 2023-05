“La famille Vandecasteele n’a jamais souhaité la libération d’Assadolah Assadi”

Olivia Venet a donné des explications suite à la libération d’Assadolah Assadi en échange d’Olivier Vandecasteele.

Ce mardi matin, l’avocate Olivia Venet, conseil de la famille Vandecasteele, est revenue sur la libération d’Assadolah Assadi, diplomate iranien condamné en Belgique pour terrorisme, en échange de l’otage belge. “La famille n’a jamais voulu cette libération d’Assadi. Ce n’est pas une nouvelle réjouissante dont on va se féliciter”, a-t-elle rappelé au micro de la RTBF. “Mais dans cette diplomatie des otages menée par l’Iran, on est confronté à une réalité qui impose ce type de choix excessivement difficile.”

Pour l’ex-présidente de la Ligue des droits humains, la vie d’Olivier Vandecasteele “était en jeu”. Face aux critiques, notamment de la N-VA face au relachement de l’Iranien, elle a également tenu à rectifier certaines vérités sur le profil du terroriste relâché et ce qu’il a commis. “Il s’agissait d’une tentative d’attentat, et heureusement il n’y a pas eu de victimes effectives, même s’il existe des victimes potentielles. M. Assadi a purgé une partie importante de sa peine et était admissible à un certain nombre de modalités d’exécution de cette peine. On n’est donc pas dans l’impunité.”

Selon l’avocate, l’article 167 de la Constitution n’a pas été activé plus tôt en raison de l’évolution du dossier, des éléments politiques changeants et des aspects diplomatiques. Elle reconnaît ne pas connaître tous les détails des négociations secrètes entre les deux États, mais estime que “le processus a avancé grâce à la validation du traité, tout en soulignant les efforts de transparence et de discussion publique au niveau juridique et de l’État de droit”, notamment au Parlement et devant la Cour constitutionnelle.

La Première via Belga