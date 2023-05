Olivier Vandecasteele a retrouvé ses proches

Après 455 jours, Olivier Vandecasteele est enfin sur le sol belge. Son avion s’est posé hier à 21h29 à l’aéroport militaire de Melsbroek.

Sur le tarmac, sa famille et ses proches l’attendaient. Olivier Vandecasteele, amaigris, est sorti de l’avion sous des applaudissements et a étreint ses parents, ses sœurs et ses proches. Une délégation du gouvernement fédéral était également présente pour son retour.

Après les retrouvailles, la famille du travailleur humanitaire a exprimé son soulagement et a remercié toutes personnes qui ont permis ce retour, ainsi que celles qui ont été des soutiens pendant 15 mois. Maintenant, la deuxième épreuve sera pour Olivier Vandecasteele de se reconstruire, autant physiquement que psychologiquement, après des mois d’isolement, d’angoisse, de privations et d’absence de sommeil. Pourtant, selon sa famille, son enthousiasme et son humour étaient bien présents hier.

Avant son retour, les dernières heures en Iran ont été un peu floues pour le Belge. Lorsqu’il est sorti de sa cellule, ses gardiens lui ont bandé les yeux, avant de l’emmener vers un aéroport. Il était persuadé, qu’il était conduit dans une autre prison, car cela avait déjà été le cas par le passé. Finalement, c’est au moment où il a été accueilli par une délégation belge vers la capitale d’Oman qu’il a compris qu’il avait été libéré.

Afin de tenir pendant ses 455 jours, Olivier Vandecasteele a suivi des rituels, comme la course à pied dans sa prison de 3 mètres sur 5 où il faisait 25 kilomètre trois fois par semaine.

Ca.Pa. avec Belga / Image : Caravagio

■ Un reportage de Meryem Laadissi, Arnaud Dedier, Paul Bourrières