La deuxième édition de Plaisirs d’été, axée sur la danse, se tiendra du 26 juillet au 18 août

La deuxième édition de Plaisirs d’été, placée sous le signe de la danse, se tiendra à Bruxelles du 26 juillet au 18 août, a annoncé lundi l’échevine de la Culture, du tourisme et des grands événements à la Ville de Bruxelles, Delphine Houba.

Initiations de danse, spectacles, battles et autres jams dansantes rythmeront l’été. Élaborée en collaboration avec des opérateurs belges, la programmation a été pensée pour plaire à tous: du hip-hop au funk, en passant par les danses latines, l’afro, le rock, le krump, et les danses du monde (indienne, grecque et K-pop). “Véritable langage universel, la danse transcende les barrières linguistiques et n’a aucune frontière“, souligne la Ville.

Un spectacle de danse inaugural ouvrira le bal le 26 juillet sur la place de la Bourse, complétée par une performance produite par la compagnie acrobatique bruxelloise Back Pocket dans l’Hôtel de Ville.

La place de la Bourse fera office de point central des Plaisirs d’été avec l’installation d’une scène sur laquelle se succédera l’ensemble de la programmation. En parallèle, un quartier sera mis à l’honneur chaque semaine (le square Jacques Brel, le Mont des arts, et la place de la Chapelle), accueillant une programmation variée.

Chaque début de semaine, la scène centrale sera mise à disposition d’associations et compagnies de danse du réseau de la Fédération des Danses (FDDanses). Les mercredi, des battles de danse se dérouleront au même endroit.

Des initiations de danse se tiendront chaque jeudi tandis que des spectacles et initiations de danse feront vibrer les foules les vendredis. Des jams dansantes animeront les samedis et des battles et initiations de danses du monde clôtureront les semaines.

En collaboration avec le cinéma Palace, une programmation cinématographique liée à la danse est prévue en août. Des visites vivantes seront également orchestrées par Back Pocket à l’Hôtel de Ville.

Belga – Photo : Belga