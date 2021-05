La deuxième action en référé initiée par des citoyens contre les mesures corona rejetée

La deuxième procédure en référé engagée par un groupe de citoyens contre les mesures corona a également été rejetée par la Cour d’appel de Bruxelles.

Selon la Cour d’appel de Bruxelles, l’affaire n’est plus urgente et les plaignants ne démontrent plus qu’ils sont personnellement et concrètement affectés par les mesures, compte tenu des assouplissements qui ont été introduits, a précisé l’attaché de presse de la Cour d’appel. Une procédure en référé antérieure, engagée par une partie du même groupe de personnes, a également été rejetée, tant par le juge des référés que par la Cour d’appel.

Plus de 400 personnes avaient demandé la levée des mesures restrictives contre le coronavirus car, selon elles, elles violaient leurs droits humains et n’avaient aucun effet sur la propagation du virus. Les 434 personnes et entreprises ont notamment exigé de ne plus avoir à respecter le couvre-feu, de ne plus avoir à respecter la distance sociale, de pouvoir de nouveau exercer des métiers de contact et d’ouvrir ou de se rendre dans des magasins et des établissements horeca.

Belga – Photo : Belga/Thierry Roge (photo prétexte)