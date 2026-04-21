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La députée bruxelloise Aline Godfrin (MR) étend ses fonctions à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le MR annonce la désignation de Aline Godfrin au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en remplacement de Loubna Azghoud.

La députée bruxelloise Aline Godfrin, siégera désormais également au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où elle remplacera Loubna Azghoud, récemment désignée comme cheffe de groupe au Parlement bruxellois, a annoncé mardi le MR.

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Diplômée en sciences politiques de l’ULB et de l’Université d’Edimbourg, Aline Godfrin est également présidente de la salle bruxelloise Le Botanique depuis 2022 et présidente du Conseil d’administration du CHU Brugmann. Au Parlement bruxellois, elle préside la commission des Affaires intérieures.

Belga – Photo : Belga

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