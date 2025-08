La cueillette des mûres interdites dans les espaces verts

En cas de non-respect de l’interdiction, les amendes démarrent à 50 euros.

Avec leur goût sucré, les mures rencontrent un certain succès chez les promeneurs. Généva et son amie les cueillent ici, dans l’Hippodrome de Boitsfort. Bonne nouvelle pour les deux gourmandes, il s’agit d’un lieu privé, et l’interdiction ne s’applique qu’en forêt. “Je pensais que les fruits sauvages, on pouvait les cueillir. Les champignons par contre, on sait que c’est interdit”, expliquent-elles.

Et justement, l’interdiction de cueillir des champignons est indiquée en grand, sur un panneau, mais pas pour les mures. Si les forêts en regorgent, pourquoi interdire cette cueillette ? “Il faut se dire que chaque action, tout le monde pourrait la faire. Et si tout le monde en prend, on finit par dépouiller la forêt, et on ne laisserait plus rien aux animaux, dont la vie en dépend”, confie un garde-forestier de Bruxelles Environnement.

Si celui-ci mise plutôt sur la sensibilisation, des amendes peuvent être distribuées, à partir de 50 euros.

