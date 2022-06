La crise énergétique fait souffrir les finances de nos communes

Comme chaque année, la banque Belfius passe au crible l’état des finances de nos communes. Celles-ci risquent de souffrir à Bruxelles, à cause de la crise énergétique, notamment.

Le centre sportif de Woluwe-Saint-Pierre porte bien des panneaux solaires, pour alléger la facture énergétique mais cela ne suffit pas : “La piscine, c’est notre plus grand consommateur d’énergie de tous nos bâtiments communaux. C’est la raison pour laquelle on a entamé des travaux de transformation, puis-qu’aujourd’hui on change toute la ventilation de cette piscine olympique. On escompte une économie d’énergie de l’ordre de 30%” explique le bourgmestre de la commune, Benoit Cerexhe.

Ce choix est justifié par un constat : les prix augmentent plus vite que les recettes. Woluwe-Saint-Pierre est loin d’être la seule commune concernée, elles doivent toutes faire attention.

La banque Belfius a scruté les finances locales, et la crise énergétique ne les épargne pas : “En région bruxelloise on a environ 25 millions d’euros de dépenses consacrées à l’énergie. Elles devraient pratiquement doubler en cours d’année. On pourrait avoir un surcoût de l’ordre de 15 millions d’euros” explique l’analyste financier Arnaud Dessoy.

Pour éviter l’étranglement, les communes en appellent à la Région. Le ministre des pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFi), promet déjà une réforme de la dotation générale aux communes. Elle sera débattue ce mois-ci.

■ Reportage de Michel Geyer, Charles Carpreau et Maxime Henrotin