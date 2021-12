La commune d’Etterbeek fait deux dons à Viva For Life et Brussel Helpt

Deux dons de 2000 euros ont été effectués par la commune d’Etterbeek pour les opérations caritatives “Viva For Life” de la RTBF et “Brussel helpt” de Bruzz.

La 9ème édition de Viva For Life a démarré ce jeudi. L’opération vise à récolter des dons pour lutter contre la pauvreté infantile. Le collège des Bourgmestre et Echevins d’Etterbeek a donc décidé de réitérer cette année son soutien à l’événement en faisant un don de 2000 euros. Le Bourgmestre Vincent De Wolf, qui est en charge de la Jeunesse et de la petite enfance a d’ailleurs rappelé que “nous sommes particulièrement sensibles au combat contre la pauvreté infantile. Un phénomène encore aggravé par la crise sanitaire actuelle. A l’échelle communale, nous agissons quotidiennement pour y remédier. Il est donc essentiel de montrer l’exemple en participant à ces opérations de solidarité de grande envergure“.

Un autre don pour une organisation bruxelloise

Un deuxième don de la même somme a été offert à l’organisation Nakama, choisie cette année par l’opération “Brussel Helpt” du média Bruzz. Ce collectif œuvre en faveur des enfants et des jeunes issus des quartiers les plus défavorisés de Bruxelles, en organisant diverses activités comme des camps, des sorties, et une aide aux devoirs.

