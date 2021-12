La commune de Saint-Josse veut que la Région sécurise la Chaussée de Louvain

Le Bourgmestre Émir Kir (PS) a interpellé la Ministre Elke Van den Brandt (Groen). Selon la commune de Saint-Josse, la Chaussée de Louvain n’assure pas la sécurité des usagers.

Le Bourgmestre pointe la zone accès limité qui semble ne pas suffire à restreindre la vitesse, l’inclinaison de la chaussée et le peu de lisibilité de l’aménagement de plain-pied. Le confort et la sécurité des usagers faibles ne sont, selon lui, pas assurés. Il déplore également le stationnement sauvage à cause de l’aménagement, et ce, malgré le passage de la police. La commune de Saint-Josse a par ailleurs demandé une réaction rapide de la Région, et se réserve le droit d’agir pour la sécurité des usagers.

La Région réagit

Contactés par nos soins, le cabinet de la Ministre Elke Van den Brandt a réagi : “La sécurité de tous les usagers, et particulièrement des usagers faibles de la route, est notre priorité. Un contact a été pris avec la commune de Saint-Josse pour trouver des solutions le plus rapidement possible.”

M.D. – Photo : Google Street View