La colonne du Congrès va être nettoyée et restaurée : le chantier va durer quatre mois

La colonne du Congrès va bientôt faire peau neuve.

Le monument bruxellois, qui commémore le Congrès national de 1830-1831 et rend hommage au Soldat inconnu, aura droit à des travaux d’entretien et de nettoyage dès mars 2026. Ces travaux vont durer quatre mois, annonce la Régie des Bâtiments.

“Les travaux comprennent l’élimination de la pollution de surface existante, la réparation locale des pierres naturelles (Herzogenrath) endommagées, la réparation locale du mortier endommagé ou manquant, l’application d’un traitement de surface pour redonner à la colonne un aspect homogène et la redorure des inscriptions“, explique encore la Régie des Bâtiments. La dernière campagne de restauration de la colonne date de 2002.

L’organisme assure que ces travaux seront réalisés “dans le plus grand respect de la structure existante” et que les techniques et les matériaux utilisés “seront entièrement adaptés au monument“. Aucun dommage direct ou indirect ne devrait se produire. “Les pierres naturelles, comme la pierre bleue et le marbre de Carrare, seront traitées via des techniques de restauration courantes. Quant aux éléments en grès d’Herzogenrath, compte tenu de la difficulté de ce grès, ils seront traités de manière spécifique afin de les préserver durablement.” Durant quatre mois, la colonne du Congrès sera entourée d’un échafaudage.

Le marché a été attribué à l’entreprise G&Y Liégeois pour un montant d’environ 582 800 euros TVA comprise.

La rédaction