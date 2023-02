La coalition TOTALement Down se mobilise contre un projet d’oléoduc en Afrique de l’Est

Une trentaine de militants de la collation TOTALement Down se sont rassemblés mercredi devant la banque Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) à Bruxelles pour appeler celle-ci à refuser de financer Eacop, un projet d’oléoduc de Total Énergies passant par l’Ouganda et la Tanzanie.

Plusieurs actions similaires sont organisées simultanément en Europe (à Londres, Amsterdam, Paris et Francfort), dans plusieurs métropoles japonaises, en Afrique (à Cape Town, Kinshasa et Johannesburg) ainsi qu’à New York, aux États-Unis, et à Toronto, au Canada.

Le projet East African Crude Oil Pipeline (Eacop) est un projet d’oléoduc partant de la zone du lac Alberta en Ouganda, zone riche en pétrole, jusqu’au port Tanga, en Tanzanie, où l’or noir sera ensuite vendu aux marchés internationaux. D’après le site officiel du projet d’oléoduc, celui-ci pourrait transporter jusqu’à 39.110 litres de pétrole par jour. Les actions de l’oléoduc sont détenues à 62 % par Total Energies.

⚡️En Belgique, devant @smbc_midosuke, le collectif Totalement Down est venu rappeler qu’EACOP est en non-conformité avec les Principes de l’Équateur, dont la banque est signataire. @smbc_midosuke, le moment est venu de lâcher EACOP !#StopEACOP@Rise4ClimateBE @youth4climateBE pic.twitter.com/Yo4k7LCZ6g — 350.org – France (@350France) February 22, 2023

“Ce projet impliquerait la mise en place du plus grand pipeline chauffé jamais construit s’il est mené à terme“, explique Louis Droussin, porte-parole de la coalition citoyenne TOTALement Down. “On a un levier en tant qu’activistes, c’est l’argent, le “nerf de la guerre”“, poursuit-il.

Les militants dénoncent également une contradiction de la part des banques, signataires des principes de l’Équateur, un cadre de référence qui garantit que les prêts financiers ont un impact positif sur les personnes et sur l’environnement. Une pétition a également été lancée en ligne pour inciter les différentes banques, SMBC, Standard Bank et Standard Chartered à ne plus financer le projet.

Avec Belga – Photo : Twitter