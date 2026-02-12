La Coalition Climat organise son propre “sommet au château” sur la place du Luxembourg

La Coalition Climat, qui regroupe des ONG, syndicats et mouvements citoyens, a mené une action jeudi sur la place du Luxembourg à Bruxelles. En organisant leur propre “sommet au château” (gonflable), les organisations entendaient s’opposer aux fédérations de l’industrie qui appellent à freiner les politiques climatiques.

L’action se tenait alors que les 27 chefs d’État et de gouvernement européens se trouvent au château d’Alden Biesen (Limbourg), pour tenter d’améliorer la compétitivité de l’UE.

“Là-bas, ils seront encore une fois mis sous la pression des fédérations de l’industrie pour réduire ce qu’elles appellent la ‘paperasserie’. Derrière ce mot, c’est en fait la protection de notre santé et de la nature qu’elles veulent réduire“, affirme la Coalition Climat.

Cette dernière dénonce notamment les règles plus laxistes concernant les produits chimiques pour lesquelles plaide une partie de l’industrie, les autorisations permanentes pour les pesticides qu’elle demande, le démantèlement de la protection de la nature et un retour au “Far West” sur le marché du travail.

“Comme nous ne sommes pas les bienvenu.e.s au château d’Alden Biesen, nous installons notre propre ‘château’ au cœur des quartiers européens où nous tenons notre sommet avec tous les invités non-conviés“, poursuit-elle.

Selon la Coalition Climat, le programme de dérégulation actuellement sur la table à Alden Biesen n’apporte aucune réponse sur le long terme à la crise industrielle. “Un plan industriel de long terme passe notamment par un véritable plan d’investissements verts et de sortie des énergies fossiles, ou des réglementations efficaces qui encadrent, voire interdisent, la vente des produits industriels nocifs pour notre santé aujourd’hui et demain“, avance-t-elle. “C’est ainsi que nous soutenons à la fois les personnes, la planète et l’économie.”

La Coalition Climat appelle les dirigeants européens à revenir à la raison. “On ne construit pas un paradis économique sur un cimetière socio-écologique“, souligne-t-elle.

Belga – Photo : Facebook – Coalition Climat