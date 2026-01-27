La Ville de Bruxelles lance la Climate Week : le “cœur battant de la transition climatique européenne”

En collaboration avec Tech for Climate Action, la Ville de Bruxelles a annoncé mardi la première Brussels Climate Week. Du 12 au 16 octobre à Tour & Taxis, Bruxelles doit devenir “le cœur battant de la transition climatique européenne”. C’est ce qu’a indiqué l’échevin compétent pour le Climat, Frederik Ceulemans (Anders, ex-Open VLD).

Tour & Taxis sera, durant la semaine bruxelloise du climat, le théâtre d’un événement de cinq jours au cours duquel décideurs politiques, entrepreneurs et experts se réuniront afin de remettre le climat et la transition vers une ville durable au sommet de l’agenda, selon l’échevin : “Pendant cinq jours, nous voulons, à travers différents événements et débats, montrer comment l’innovation et les politiques publiques aident l’Europe à avancer vers un avenir durable.”

Selon la Ville de Bruxelles et l’échevin Ceulemans, la Climate Week doit devenir un rendez-vous annuel “au cours duquel Bruxelles, en tant que capitale de l’Europe, rassemble différents acteurs politiques, publics et privés afin de souligner le rôle de l’UE comme leader climatique crédible”. Et ce, d’autant plus que “l’attention portée au climat au niveau européen et national semble s’affaiblir”.

Le choix de Tour & Taxis comme base de la Climate Week n’est pas un hasard. Tout le quartier Nord constitue une sorte de “laboratoire vivant” où la transition est “tangible”. “Les participants à la Climate Week pourront voir de leurs propres yeux comment une infrastructure innovante est mise en place afin de chauffer durablement logements et bureaux d’ici 2028.”

La semaine est structurée autour de plusieurs thèmes, avec au centre le Climate Leadership Programme. Ainsi, le lundi est consacré au thème de la technologie et de l’innovation comme moteurs de la décarbonation. La transition énergétique, l’industrie, la ville et la nature se verront également chacun attribuer une journée.

Belga