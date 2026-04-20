La CNE dénonce l’absence d’accord sectoriel lors d’une action devant le siège de Comeos

Des militants de la CNE et de son pendant flamand, l’ACV Puls, ont mené une action lundi devant le siège de la fédération du commerce, Comeos. Ils dénoncent l’absence d’un cadre sectoriel pour le commerce et les conséquences qui en découlent sur les travailleurs, selon les organisations syndicales.

Les négociations autour d’un accord sectoriel pour le commerce ont échoué. Les syndicats avaient notamment exigé plus de chèques-repas et voulaient discuter du travail le dimanche et des contrats précaires.

“Comeos a sabordé les négociations sectorielles. Après avoir tourné autour du pot pendant des mois sans répondre aux questions des syndicats, finalement Comeos a dévoilé ce qui semblait un peu plus évident à chaque réunion : ils ne veulent pas négocier“, avance la CNE.

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Le syndicat déplore également l’échec des discussions sur les commissions paritaires. Les grandes enseignes profiteraient ainsi des conditions du petit commerce et créeraient les conditions d’un accroissement des inégalités entre travailleurs exerçant le même métier, selon l’organisation syndicale.

“L’argent existe, mais il n’est pas redistribué à celles et ceux qui font tourner le secteur. Le commerce n’existerait pas sans ses travailleurs. L’emploi, les rémunérations et les conditions de travail doivent être améliorées, pas dégradées“, note encore la CNE.

Dans une réaction, Comeos indique avoir écouté les militants. La fédération patronale affirme être disposée à poursuivre les discussions autour d’un accord. L’action syndicale a pris fin vers midi.

Belga