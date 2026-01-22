Formation bruxelloise : Une digue humaine devant le Parlement bruxellois vendredi à l’appel de la CNE

Les travailleurs des secteurs social-santé bruxellois ont déposé un préavis de grève et se mobiliseront demain/vendredi face au Parlement régional pour faire entendre leurs revendications, annonce jeudi la CNE. Des centaines de personnes sont attendues et formeront une digue humaine pour accueillir les députés bruxellois.

Ces travailleurs veulent envoyer un signal clair. “Il nous faut un gouvernement. Mais pas n’importe quel gouvernement. Il faudra un gouvernement qui refuse le piège de l’austérité”, préviennent-ils.

Depuis les élections de juin 2024, les nouveaux exécutifs déjà en place ont en effet tous mis en œuvre des politiques austéritaires, constate la CNE. “Les conséquences sur la population sont vertigineuses (chômage, pensions, places en crèches, services publics, enseignement, coûts de garderies ou des stages…) et déjà bien notables à Bruxelles pour les travailleurs social-santé qui y sont confrontés quotidiennement.”

Ces personnes doivent donc faire face à un contexte d’appauvrissement de la population alors même qu’ils sont dans des climats institutionnels de plus en plus difficile. L’absence prolongée de gouvernement, l’instabilité des financements voire le non-renouvellement de subsides non-récurrents dus aux affaires courantes, ont déjà mis beaucoup de services dans des situations plus que critiques, alerte ainsi le syndicat chrétien.

La Région bruxelloise est “toujours au point mort”, après près de 600 jours depuis les élections de juin 2024. “Le contexte général et les rumeurs de coupes budgétaires massives dans le social-santé ont convaincu les travailleurs du secteur qu’il était temps de visibiliser leur situation et de se faire entendre”, souligne encore la CNE, comparant le non-marchand à une digue qu’il ne faut pas faire craquer.

Raison pour laquelle les travailleurs rassemblés vendredi matin formeront une digue humaine pour accueillir les députés bruxellois se rendant à la séance plénière. Ils seront vêtus d’écharpes multicolores pour symboliser la diversité des métiers et ASBL de leur secteur (maisons médicales, centres d’action sociale, plannings familiaux, association de médiation de dettes, centre d’hébergement, hôpitaux, entreprises de travail adapté, ….).

“Une politique social-santé en rupture avec l’Arizona, cela passe par des investissements structurels à la hauteur des besoins, un accord social pour les travailleurs des secteurs et donc une alternative à l’austérité vis-à-vis des services rendus à la population”, conclut la CNE.

