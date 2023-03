La Clinique des Nounours a soigné plus de 6.000 peluches depuis 2012

La Clinique des Nounours célèbre cette année sa dixième édition. Créée en 2012, cette opération permet aux enfants de 4 à 7 ans de découvrir le milieu hospitalier de manière ludique, en faisant soigner leur nounours sur le campus de l’Alma, à Bruxelles. Depuis 2012, 6.291 peluches ont été soignées dans cette clinique insolite.

En 2012, Jérôme Duisit, médecin assistant aux Cliniques universitaires de Saint-Luc, décide, avec les kots à projet Pédiakot et Kot Libellule et le soutien de l’UCLouvain, de lancer une Clinique des Nounours afin de faire découvrir aux plus jeunes l’atmosphère du milieu hospitalier et de le démystifier. L’idée vient d’Allemagne, où une telle clinique existe depuis 2000. Depuis, l’événement est organisé chaque année et a déjà vu passer plus de 6.000 enfants.

Pour sa dixième édition les 7, 8 et 9 mars prochains, la Clinique des Nounours attend, aux abords des Cliniques de Saint-Luc, un record de 960 enfants et peluches. Aidée de 350 étudiants dans les domaines de la santé, l’association fait découvrir aux enfants tout un parcours au sein de l’hôpital, de la prise en charge par une ambulance à une salle d’opération, en passant par la salle de consultation, la radiologie, la kinésithérapie, la prise de sang…

“Les enfants sont toujours impressionnés au début et puis ils sont rassurés de voir que tout se passe bien, que leur nounours n’a pas mal”, évoque Amélie Tummers, responsable presse pour la Clinique des Nounours. Chaque enfant et peluche suit un parcours individualisé.

Depuis 2012, l’opération a pris de l’ampleur. Alors qu’elle s’étalait à ses débuts sur deux demi-journées, elle prend désormais place sur trois jours. Deux journées et demie sont consacrées aux écoles tandis qu’une après-midi (le mercredi) est dédiée aux parents qui souhaitent venir avec leur progéniture.

Belga – Photo: BX1