La circulation ferroviaire interrompue entre Jette et Ternat

La circulation des trains est interrompue entre Jette et Ternat (Brabant flamand) en raison d’un accident de personne survenu à Berchem-Sainte-Agathe jeudi peu après 13h30, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. La SNCB a mis des bus de remplacement à disposition.

La durée de la perturbation est encore incertaine, note la SNCB sur son site internet. Les voyageurs sont invités à écouter les annonces, consulter les écrans en gare ou à planifier leur trajet sur le site ou l’application de la SNCB.

Belga

