La circulation des trams fortement perturbée ce lundi après-midi: que se passe-t-il?

La circulation de plusieurs lignes de tram est fortement perturbée lundi après-midi à Bruxelles en raison de dégâts aux lignes aériennes à hauteur de la place Poelaert, a indiqué la Stib peu après 14h00. L’incident affecte plusieurs axes importants reliant le sud de la capitale au centre-ville.

Les trams 8 ont été interrompus entre Bailli et Louise, tandis que les trams 81 ne circulent plus entre Flagey et Trinité. Les trams 92 sont également à l’arrêt entre Ma Campagne et Botanique, alors que les trams 93 sont interrompus entre Bailli et Poelaert.

Ces perturbations touchent de nombreux quartiers bruxellois, notamment Flagey, Louise, la place Poelaert, Ma Campagne et le quartier Botanique. Les quatre lignes concernées desservent habituellement plusieurs communes de la Région bruxelloise et constituent des axes importants du réseau de surface.

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Pour assurer la continuité du service, la Stib a mis en place des T-bus sur les tronçons interrompus.

L’entreprise de transports publics n’a pas précisé l’origine des dégâts aux lignes aériennes ni communiqué d’estimation quant au rétablissement normal de la circulation. Les voyageurs sont invités à consulter les canaux d’information de la Stib afin de suivre l’évolution de la situation.

Belga – Photo : Belga Image