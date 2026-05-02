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La circulation des trains temporairement perturbée durant à Bruxelles en raison d’un vol de câbles

Un vol de câbles à proximité de la gare de Bruxelles-Schuman a perturbé la circulation des trains ce samedi matin.

La circulation des trains a été perturbée ce samedi matin sur plusieurs axes bruxellois en raison d’un vol de câbles à proximité de la gare de Bruxelles-Schuman, indique la SNCB.

Des retards étaient signalés entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Luxembourg, mais aussi sur la ligne reliant Jette à Bruxelles-Luxembourg.

La SNCB a annoncé vers 13h20 que la situation est rétablie, mais que des retards restent possibles.

BX1 – Photo : BX1

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