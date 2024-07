La chanteuse P!nk au Stade Roi Baudouin ce soir : la police prévoit des embarras de circulation

La chanteuse américaine P!nk se produit ce soir au Stade Roi Baudouin.

C’est la première fois qu’elle se produira au Stade Roi Baudouin : dans le cadre de sa tournée “Summer Carnival”, la chanteuse américaine P!nk chantera ce dimanche soir au Stade Roi Baudouin, où environ 60.000 personnes sont attendues. Sur le réseau social X (ex-Twitter), la zone de police locale met donc en garde face à “une circulation dense et des embarras de circulation à prévoir autour du Stade et du Heysel“. Ainsi, la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles invite les participants au concert à “éviter les embouteillages et opter pour les transports en commun ou d’autres alternatives à la voiture“.

Offre adaptée à la STIB

La STIB a d’ailleurs adapté son offre en vue du concert, avec des métros, trams et bus supplémentaires, sur les lignes qui desservent le stade. La ligne du métro 2 sera prolongée jusqu’à la station Roi Baudouin à partir de 17h (jusqu’à la fin du service), la ligne de tram 7 sera renforcée (un tram toutes les 7 minutes et demie), et l’offre pourra encore être adaptée en temps réel.

La station de métro Roi Baudouin sera fermée à partir de 22h30 (pour diriger les spectateurs vers Heysel et Houba-Brugmann), et le tram 9 sera limité à l’arrêt Stade, comme le bus 83 dévié entre Tircher et Esplanade.

De même, toute personne en possession d’un billet pourra profiter d’un aller-retour gratuit sur le réseau.

ArBr – Photo : Belga (archives)