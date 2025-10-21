La Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule va fêter ses 800 ans : à la découverte de ses sous-sols et de ses hauteurs

La Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule fêtera en 2026 ses 800 ans. L’occasion d’organiser toute une année de festivités pour mettre à l’honneur l’édifice, et pour notre équipe de découvrir certains de ses lieux peu connus du grand public.

Conférences, concerts et expositions rythmeront l’année 2026, et des visites guidées nocturnes de la cathédrale seront également organisées. En outre, deux week-ends seront consacrés intégralement aux festivités musicales, à l’occasion de la Sainte-Gudule en janvier, et de la Saint-Michel, en octobre 2026.

“L’événement est tel que ceux qui ne connaissent pas la cathédrale vont avoir davantage envie de venir la découvrir“, a déclaré Tommy Scholtes, porte-parole de la conférence des évêques de Belgique. “Le programme sera certainement encore étoffé“, a-t-il ajouté, invoquant d’autres acteurs qui veulent se joindre aux festivités.

Le coup d’envoi des festivités pour les 800 ans de la cathédrale sera donné des le 11 décembre prochain, avec un spectacle son et lumière. La messe inaugurale officielle de l’anniversaire, en présence du Roi et de la Reine, aura lieu le 11 janvier 2026.

■ Reportage de Valentine Rolus, Marjorie Fellinger et Corinne De Beul