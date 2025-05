La Brussels Pride appellera au respect des droits fondamentaux de chacun le 17 mai

Le thème de la prochaine Brussels Pride, le 17 mai prochain, sera “Unite, time to protect our rights” appelant à une société où les droits fondamentaux de chacun sont respectés au quotidien, font savoir mardi l’office du tourisme visit.brussels et RainbowHouse Brussels dans un communiqué.

Dès 14h30 le 17 mai, la Pride March démarrera du Mont des Arts et envahira les rues du centre-ville. “Son objectif est de célébrer la diversité, la tolérance et l’acceptation de tou·tes, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Les délégations de Hongrie, Serbie, Italie et de Roumanie seront représentées“, soulignent les organisateurs.

Pas moins de 180.000 personnes sont attendues pour s’emparer des rues de la capitale et défendre leurs droits et célébrer la diversité.

En plus du Pride Village et du Brussels Rainbow Village, une Safer Zone sera installée au Mont des Arts. Il s’agit d’un espace calme encadré par des bénévoles et des professionnels formés pour fournir de l’écoute et un soutien psycho-social ou médical en cas de besoin.

Pour la coupole d’associations LGBTQIA+ en Région de Bruxelle-Capitale, la Rainbow House, le paysage politique belge, européen et mondial met de plus en plus en péril les droits de la communauté LGBTQIA+ par le biais d’interdictions et de menaces. “La pression institutionnelle est constante. La Brussels Pride est l’occasion de rappeler de manière pacifique l’importance de la défense de ces droits aux politiques et la nécessité pour les gouvernements d’agir conformément aux conventions internationales des droits humains.”

La Pride Week débutera avec la Brussels Pride Opening du mercredi 7 mai. Durant toute la semaine, des concerts, des projections, des performances et des ateliers seront proposés au public. Au total, ce ne seront pas moins de 60 animations autour de thèmes chers à la communauté LGBTQIA+ qui seront proposées.

Belga – Photo : Belga