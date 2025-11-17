La Brasserie de la Senne remporte trois médailles au Brussels Beer Challenge

Début novembre, une petite centaine de jurés ont testé plus de 1.700 bières inscrites au concours de dégustation international Brussels Beer Challenge, organisé à Marche-en-Famenne (province de Luxembourg). Les brasseries belges, petites et grandes, ont fait le plein de médailles à cette occasion. L’Italie, les Pays-Bas, les Etats-Unis et la Chine ne sont pas en reste.

La Belgique, qui comptait le plus grand nombre de références inscrites au concours (420), engrange plus de 70 médailles, selon le palmarès dévoilé lundi à l’occasion du salon Horeca Expo à Gand.

Plusieurs brasseries repartent de Marche avec trois médailles. Parmi les grands noms de la scène brassicole belge, on retrouve Alken-Maes, Palm et Lindemans. Trois plus petites structures ont également été triplement récompensées. C’est le cas de Dupont à Tourpes (Hainaut) dont la Moinette blonde et ses Saisons sont parvenues à convaincre le jury. Evoluant presque à domicile lors de cette épreuve, la brasserie Minne (Somme-Leuze) met la main sur deux médailles d’or (Vinum et Ma Demoiselle) et une en bronze pour sa Wood des Vignes. Deux de ces breuvages sont vieillis en barriques, une spécialité de la maison. Habituée au palmarès, la brasserie de la Senne à Bruxelles remporte deux médailles d’argent pour ses Zenne Pils et Stouterik et une en or pour sa Crianza.

Mais c’est la brasserie Huyghe, en Flandre orientale, qui sort grande gagnante de ce 14e Brussels Beer Challenge. Elle rafle trois médailles d’or, dont une pour l’Averbode Extra, désignée meilleure bière belge de la compétition, et une en bronze, sans oublier l’argent empoché par la Gouden Carolus Whisky Infused, de la brasserie Anker. L’entreprise malinoise a été reprise fin 2024 par Huyghe.

► Lire aussi | Qui se cache derrière les étiquettes de bière ? Rencontre avec l’Union Graphique Brassicole

L’Italie et les Pays-Bas complètent le podium du BBC avec chacun une trentaine de médailles. Les Néerlandais remportent quelques titres convoités comme la meilleure bière du concours, avec la Mannenliefde d’Oedipus, et la meilleure bière sans alcool, avec la Bavaria 0.0, produite par Swinkels, la maison mère de Palm.

Les deux plus grandes puissances économiques, les Etats-Unis (28) et la Chine (24), finissent au coude-à-coude.

Au total, un peu moins de 300 bières ont été primées, soit un taux de 17% de breuvages récompensés, précisent les organisateurs.

La prochaine ville à accueillir la compétition, à l’automne 2026, est Roulers, où se situe notamment la brasserie historique Rodenbach, célèbre pour sa bière rouge-brune flamande.

Belga – Photo : Brussels Beer Challenge 2025 © Bart Van der Perre