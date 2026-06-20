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La Belgique rétrogradée en alerte jaune aux orages à partir de 21h00

Après un avertissement orange aux orages sur diverses régions pour la soirée de vendredi, l’Institut royal météorologique (IRM)  a émis samedi une alerte jaune aux orages sur tout le pays à partir de 21h00.

Dès la soirée de samedi jusqu’à dimanche matin, l’atmosphère deviendra à nouveau instable. D’intenses averses orageuses sont attendues sur l’ensemble du territoire. De forts coups de vent et de la grêle sont également à craindre, avertit l’IRM par voie de communiqué.

Par endroits, des cumuls jusqu’à 30l/m2 en une heure seront possibles tandis que des grêlons de 1 à 2 cm pourraient aussi tomber, précise l’IRM. L’alerte jaune entre en vigueur sur toutes les provinces ainsi qu’à Bruxelles ce samedi à 21h00 et vaut jusqu’à dimanche 08h00.

Par ailleurs, la quasi-totalité du territoire à l’exception du littoral est également placé en alerte jaune à la chaleur jusqu’à mercredi, les températures maximales flirtant autour de 32 degrés. En raison de ces fortes chaleurs, des concentrations d’ozone élevée sont attendues.

Belga
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