La Belgique plongée dans le noir samedi lors de la “Nuit de l’obscurité”

La “Nuit de l’obscurité” plongera la Belgique dans le noir samedi soir. L’événement vise à “faire prendre conscience au public et aux responsables politiques de l’urgence de lutter contre la pollution lumineuse”.

“On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont à ce point présents qu’ils nuisent à l’obscurité normale et souhaitable”, explique dans un communiqué l’Association pour la sauvegarde du ciel et de l’environnement nocturnes (Ascen), qui chapeaute l’événement. “Outre son effet le plus visible qu’est l’occultation des astres par des halos lumineux, cette nuisance trop méconnue perturbe gravement les espèces nocturnes.” Insectes, papillons, chauves-souris, batraciens et oiseaux migrateurs peuvent ainsi être affectés par l’éclairage public, industriel, commercial ou résidentiel. Celui-ci dérègle en outre le cycle naturel de plusieurs plantes ainsi que le sommeil de certaines personnes. L’Ascen pointe en outre le coût énergétique et financier de ces lumières utilisées “pour éclairer des parkings vides ou des monuments alors qu’il n’y a plus personne dehors”.

Elle plaide pour une utilisation plus raisonnée de la lumière : “éclairer ce qu’il faut, quand il faut et comme il faut”. Pour sensibiliser le public à la pollution lumineuse, la “Nuit de l’obscurité” sera ponctuée d’activités en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Les noctambules pourront ainsi partir à la découverte de la biodiversité nocturne à La Roche-en-Ardenne, observer le ciel au télescope à Ath, assister à des conférences à Namur ou à des ateliers ludiques à Charleroi, s’aventurer dans une chasse au trésor nocturne à Héron ou encore contempler des photos de la voie lactée à Braine-l’Alleud. En région bruxelloise, les couche-tard pourront s’émerveiller lors d’une balade nocturne à Woluwe-Saint-Lambert ou participer à des animations diverses (observations du ciel, promenades contées, conférences, bricolages et grimages) au Rouge-Cloître à Auderghem. L’ensemble des initiatives est répertorié sur le site internet de l’Ascen.

Belga