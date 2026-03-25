La Belgique doit-elle intervenir au Moyen-Orient ?

La Belgique doit-elle aider les pays du Golfe à faire face aux attaques de l’Iran ? Débat sur le plateau de Bonsoir Bruxelles avec Ismaël Nuino (Les Engagés) et Philippe Courard (PS), membres de la Commission de la Défense Nationale.

“Ce n’est pas notre guerre, mais ne rien faire n’est probablement pas l’option la plus valable” avait déclaré le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot à la Chambre jeudi dernier, avant d’ajouter : “Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et nous laisser dépasser par la situation”.

Des propos appuyés par le député fédéral Ismaël Nuino (Les Engagés) sur le plateau de Bonsoir Bruxelles ce mercredi. “La volonté n’est en aucun cas de participer à la guerre, en attaquant des pays. L’idée, c’est surtout de protéger et d’apporter une aide dans un moment géopolitique particulièrement important”, explique-t-il.

Le député fédéral Philippe Courard (PS) soulève, lui, une certaine hypocrisie internationale et des intérêts économiques sous-jacents. “De l’instabilité et de l’injustice, il y en a dans de nombreux pays du monde. Est-ce qu’on propose d’intervenir ailleurs ? Non”, a-t-il déclaré. “Là on propose d’intervenir, parce que derrière, il y a des marchés juteux et le pétrole. Trump ne serait d’ailleurs pas allé en Iran ou au Venezuela s’il n’y avait pas de pétrole. Et si demain, un pays africain en difficulté demande de l’aide, ira-t-on ? Je ne crois pas”, a-t-il conclu.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h.

■ Une interview de Philippe Courard et Ismaël Nuino au micro de Fabrice Grosfilley et Lisa Saint-Ghislain dans Bonsoir Bruxelles.