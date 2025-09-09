La 2e édition des Next Opera Days prévue de novembre à décembre

Le festival bisannuel Next Opera Days d’Ars Musica fêtera sa deuxième édition du 15 novembre au 10 décembre dans plusieurs endroits à Bruxelles et en Wallonie. Le festival a pour but d’explorer des nouvelles facettes du genre de l’opéra et proposera cette année une édition intitulée ANIMAL.

Les festivités ouvriront au Centre culturel d’Uccle avec “HAPPY TIME”, un spectacle qui questionne où se trouve le bonheur serein et définitif auxquels les humains aspirent toujours, par le compositeur italien Giovanni di Damenico et le metteur en scène japonais Takashi Masuyama.

Au-delà des spectacles, Next Opera Days propose également des moments de musique et de pensée abordant la place de l’humain dans le règne animal, notamment à travers une série de textes compilés et rassemblés par le philosophe Pascale Seys. Ils seront disponibles à La Tricoterie.

Cette édition ANIMAL veut aller à l’encontre “d’une vision strictement compétitive, finaliste et productiviste de l’évolution, développée aux XIXe et XXe siècles dans un monde académique principalement rationaliste et masculin“, selon Serenai, chargé de communication pour le festival. Le thème invite à “questionner les contours de la condition humaine et les richesses de la condition animale.”

La programmation complète est disponible sur le site arsmusica.be

Belga