La 1ère édition bruxelloise de la Cheese and wine week aura lieu du 3 au 23 novembre

La Cheese and wine week, événement gastronomique mettant en lumière la richesse des accords vins-fromages, aura lieu pour la première fois à Bruxelles du 3 au 23 novembre, a annoncé mardi l’initiateur du concept lors d’un déjeuner de presse.

Au total, 22 lieux de bouche, tels que des restaurants, des cavistes, des fromagers et des marchés, participent aux trois semaines “festives et conviviales”. Déjà organisées depuis 2016 en France, et depuis 2017 à New York, l’objectif assumé de cette édition bruxelloise est de célébrer “le bien-vivre et le partage à la bruxelloise”, a souligné le créateur de la Cheese and wine week, le Français Jean-François Hesse, qui tenait “à rendre hommage à la capitale et à ses tables d’exception”.

Parmi les quatre restaurants participants, on note notamment la présence du chef doublement étoilé du “Chalet de la Forêt” (Uccle) Pascal Devalkeneer – également parrain de l’événement – ainsi que le chef du “Tournant” (Ixelles) Denis Delcampe. Ils proposeront tous deux des accords fromagers dans leurs menus. Pas moins de neuf fromagers de renom de la Région-capitale organiseront des dégustations en journée ou en soirée à différents moments du mois de novembre, tandis que 7 adresses de cavistes joueront le jeu également en proposant des mariages vins-fromages. “Le message que l’on a envoyé aux participants, c’est juste ‘faites-vous plaisir’ L’idée, c’est de retrouver le plaisir des choses simples et donc de participer, selon son envie et ses moyens, sans rien imposer”, a par ailleurs noté l’autre parrain de l’événement, le sommelier Eric Boschman, qui a collaboré à la sélection des établissements. En France, l’événement rassemble quelque 250 partenaires aux mêmes dates. “Novembre, c’est le mois du fromage” a d’ailleurs décrété M. Hesse. L’ambition pour la prochaine édition serait d’étendre les festivités à une cinquantaine d’adresses à Bruxelles.

Belga