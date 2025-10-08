La commission de concertation rend un avis défavorable sur Universalis Park 3 à Ixelles

Cet avis rejoint les préoccupations exprimées par les habitants et associations, qui dénoncent depuis des mois une densification excessive et une artificialisation accrue des sols.

La commission de concertation d’Ixelles a rendu, mercredi, un avis unanimement défavorable sur le projet Universalis Park 3 porté par le promoteur Immobel sur le campus de la Plaine. Le projet prévoit la construction de cinq nouveaux immeubles, pour une superficie totale pouvait aller jusque 100.000 m², incluant environ 1.150 logements, des kots étudiants et des équipements collectifs. Il s’inscrit dans un dossier vieux de plus de quinze ans marqué par l’annulation en 2019 par le Conseil d’État des permis de trois bâtiments déjà construits. Les habitants de ces immeubles vivent depuis dans une insécurité juridique, espérant une régularisation que ce nouveau projet devait apporter. Mais pour la commune d’Ixelles, la proposition actuelle “ne peut pas être acceptée en l’état”.

L’échevine de l’Urbanisme Julie De Groote (Les Engagés) dénonce “des gabarits et des hauteurs incompatibles avec l’échelle du quartier” et une programmation “sans réelle mixité de logements ni intégration harmonieuse avec les équipements existants”. Elle fixe trois conditions essentielles à toute révision : une ouverture du site pour éviter un îlot fermé, une mixité sociale et fonctionnelle, et la préservation de la biodiversité et des espaces verts, accessibles au public. Le bourgmestre Romain De Reusme (PS) souligne que la commune n’est “pas opposée à l’urbanisation de la Plaine, mais à sa bétonisation aveugle”.

Il appelle Immobel à revoir sa copie: “Pas de tours démesurées, pas de quartier fermé sur lui-même, mais un projet ouvert, durable, qui crée des liens avec les universités, le métro Delta et les espaces verts voisins.” Selon la commune, le signal unanime de la commission traduit “une vision commune des pouvoirs publics” pour un développement équilibré du quartier.

Belga