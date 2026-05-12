KOM à la Maison reçoit un prix du guide gastronomique Gault&Millau

Le restaurant KOM à la Maison a remporté lundi soir le Social Innovation Award décerné par le guide gastronomique Gault&Millau. Une récompense qui salue l’approche inclusive et sociale développée par l’établissement etterbeekois.

Organisée pour la neuvième fois, la cérémonie des Culinary Innovators réunissait quelque 600 invités autour du thème « Back to the Future », mettant à l’honneur les acteurs innovants du secteur gastronomique.

Installé près du quartier de La Chasse à Etterbeek, KOM à la Maison propose un concept participatif où chacun peut venir cuisiner ou partager un repas. “Cela fait un bien fou, c’est une récompense pour notre travail”, a réagi l’équipe après l’annonce du prix, dans des propos repris sur Bruzz.

Pour la cofondatrice Alix Rijckaert, cette distinction dépasse la seule dimension culinaire. “Bien sûr, nous faisons aussi de la très bonne cuisine, mais la dimension sociale est tout aussi importante. L’alimentation crée du lien, et partager un repas — plutôt que de manger seul chez soi — aide à se sentir bien”, explique-t-elle.

► Reportage | Visite du Kom à la maison, premier restaurant participatif et solidaire du pays

Le projet revendique une ouverture à tous les publics, sans distinction. Cette reconnaissance pourrait offrir davantage de visibilité au projet et faciliter sa pérennisation.

Il y a trois ans, BX1 était déjà parti à la rencontre des restaurateurs et de ce premier restaurant participatif et solidaire de Belgique.

Rédaction