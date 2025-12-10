Koekelberg lance une campagne antifasciste pour sensibiliser la population

À l’occasion de la Journée des droits humains, la commune de Koekelberg réaffirme son engagement contre l’extrémisme et le fascisme.

Dans la foulée d’une motion adoptée en mars au Conseil communal, une campagne d’affichage accompagnée d’une capsule vidéo est déployée dès aujourd’hui sur les réseaux sociaux. L’initiative vise à sensibiliser la population aux dangers de la banalisation des discours d’extrême droite, tout en rappelant la définition du terme “fascisme”, souvent utilisé sans précision. “Il est important de rappeler son sens, en s’appuyant sur l’histoire tout en montrant qu’elle reste d’actualité”, souligne Véronique Lefrancq, échevine de l’Égalité des chances. Selon elle, la campagne entend éduquer et lutter contre la normalisation de ces discours.

De son côté, la bourgmestre Olivia P’Tito (PS) insiste sur l’importance de préserver le vivre-ensemble : “Koekelberg est une commune diverse. En lançant cette campagne, nous réaffirmons notre refus de toute idéologie qui divise, exclut ou menace notre cohésion sociale”.

En parallèle, un travail pédagogique sera mené dans les écoles de la commune pour sensibiliser les élèves à la démocratie, à l’égalité des chances et à la lutte contre les discriminations. Koekelberg invite enfin ses habitants à relayer largement cette initiative, présentée comme une plateforme unique à Bruxelles, afin de renforcer la solidarité, la participation citoyenne et la cohésion de quartier.

Rédaction – Photo : commune de Koekelberg