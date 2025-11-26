Koekelberg lance sa propre consultation sur le projet de l’avenue Broustin

Alors que le projet de réaménagement de l’avenue Broustin, mené par la Région, a été adapté après des contestations locales, il fait l’objet d’une enquête publique.

Le compromis prévoit la création de deux placettes : une côté Basilique, où le cul-de-sac est maintenu, et une côté Jette, où l’accès vers l’avenue de Jette serait rouvert pour les riverains via caméras ANPR.

Si Jette et Ganshoren saluent une solution “équilibrée”, Koekelberg, pourtant non concernée territorialement, reste opposée au projet. La bourgmestre Olivia P’tito (PS), regrette que la commune n’ait pas été associée à la concertation et exige d’être impliquée dans la suite de la procédure. Selon nos confrères de la DH, Koekelberg lance donc sa propre consultation citoyenne afin de nourrir son avis officiel dans le cadre de l’enquête publique.

Pour rappel, les trois communes (donc Koekelberg), avaient déjà sondé leurs habitants, majoritairement favorables à une réouverture de l’avenue.

