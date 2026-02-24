 Aller au contenu principal
Koekelberg lance Koekel’play, le gaming comme tremplin vers l’emploi

Jusqu’au 27 février, les jeunes dès 12 ans peuvent jouer jusqu’à trois heures par jour rue de l’Eglise Sainte-Anne, sur PC gaming, PS5, Nintendo Switch ou en réalité virtuelle.

L’asbl Service Emploi de Koekelberg lance Koekelplay, une initiative inédite en Région bruxelloise pour initier les jeunes dès 12 ans au gaming dans un cadre professionnel et à prix accessible.

Ils sont encadrés par le gamer-influenceur saiven_off. L’accès coûte 3 euros par jour, 15 euros par semaine.

Pour Nadia Badri, présidente de l’Asbl, le gaming ne se limite pas au divertissement. Celui-ci permettrait aussi de développer des compétences prisées sur le marché du travail, comme la réflexion stratégique, la prise de décision rapide et la gestion du stress, confie-t-elle à Bruxelles Today.

Rédaction – Photo : Commune de Koekelberg

