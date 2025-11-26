Koekelberg interdit les patrouilles motorisées de la police dans le parc Elisabeth

Ce mardi soir, le conseil communal de Koekelberg a approuvé une motion portée par Ecolo-Groen visant à interdire les patrouilles motorisées de la police dans le parc Elisabeth;

La proposition, déjà déposée il y a deux mois à la suite du décès du jeune Fabian, renversé par un véhicule de police dans le parc, n’avait alors reçu que le soutien d’Ecolo-Groen. Les autres groupes avaient voté contre ou s’étaient abstenu, la bourgmestre estimant que la compétence relevait du conseil de police.

Entre-temps, une motion similaire a été adoptée à l’unanimité par le conseil communal de Schaerbeek, ce qui a contribué à relancer le débat à Koekelberg. Cette fois-ci, le texte amendé à obtenu l’aval de la majorité.

“Nous sommes ravis que nos collègues aient pris le temps d’examiner la motion”, souligne la conseillère communale Ecolo-Groen Marie Bijnens. Elle rappelle qu’après la mort de Fabian, 11 ans, renversé par un véhicule de police dans le parc, il était essentiel d’agir. Selon elle, “un parc n’est pas un endroit où patrouiller avec des véhicules motorisés”, particulièrement les week-ends ou par beau temps, lorsque de nombreux enfants y jouent.

