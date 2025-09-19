Koekelberg inaugure Nudge30, son nouveau dispositif pour faire ralentir sans dos d’âne

Koekelberg inaugure le premier Nudge30 permanent, un dispositif simple qui réduit la vitesse des voitures et améliore la sécurité des écoliers.

La première installation permanente Nudge30, un système conçu pour modérer la vitesse des voitures sans dos d’âne ni lourdes infrastructures, a été inauguré vendredi matin, rue Félix Vande Sande à Koekelberg. Cette intervention, dévoilée dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, vise à rendre la rue plus sûre pour les écoliers de l’établissement voisin Comenius.

Peu avant 10h30, élèves et enseignants ont levé le pouce pour saluer ce dispositif présenté comme simple et peu coûteux: de petits îlots rétrécissent légèrement la chaussée et incitent les conducteurs à ralentir. “Pendant la période d’essai, nous avons déjà constaté un comportement de conduite plus calme: c’est une étape importante vers une rue plus sûre pour nos élèves, parents et voisins“, a déclaré Freya Drachman, directrice de l’école primaire GO! Campus Comenius.

Développé par l’ASBL Johanna.be, Nudge30 a été testé en début d’année sur dix sites à Koekelberg et Schaerbeek. Les mesures ont montré une baisse de la vitesse moyenne de 27,4 km/h à 25,6 km/h et une diminution de 10% du nombre de véhicules dépassant les 30 km/h. Selon l’étude, le risque de blessures graves en cas de collision a chuté de 31%. Les riverains interrogés ont également déclaré se sentir plus en sécurité et favorables au maintien du dispositif.

La ministre bruxelloise de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van Den Brandt (Groen) a salué l’initiative. “J’applaudis toutes les mesures qui renforcent la sécurité routière.” Un représentant de l’ASBL Heroes For Zero, engagée pour l’objectif “zéro mort, zéro blessé grave”, a ajouté que toute installation favorisant le respect de la Ville 30 instaurée en 2021 est “la bienvenue, d’autant qu’elle reste peu coûteuse“.

Des contacts ont déjà été pris avec plusieurs communes bruxelloises, comme Saint-Gilles, pour l’installation de Nudge30.

Belga – Photo : Belga Image