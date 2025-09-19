Accidents de la route : Bruxelles largement au-dessus de la moyenne nationale

Bruxelles enregistre la plus forte densité d’accidents en Belgique avec 118,5 accidents et 5,8 victimes pour 100 km de routes, loin devant la moyenne nationale de 18,5.

La Région de Bruxelles-Capitale enregistre le plus grand nombre d’accidents de la route par kilomètre en Belgique, avec 118,5 accidents pour 100 km de réseau routier, selon des chiffres publiés vendredi par Statbel.

L’analyse, qui porte sur la période 2017-2024, révèle qu’en 2024, la moyenne nationale s’établissait à 18,5 accidents et 1,9 victime par 100 km de route pour les incidents impliquant au moins un véhicule motorisé.

La Région de Bruxelles-Capitale affiche la densité la plus élevée avec 118,5 accidents pour 100 km. Au nord du pays, on recense 22 accidents pour 100 km, contre 11,4 en Wallonie. La concentration élevée dans la capitale reflète un trafic urbain “intense” mais également la taille réduite de son réseau routier. Le réseau bruxellois ne s’étend en effet que sur 2.860 km, contre 89.700 km en Flandre et 85.900 km en Wallonie.

Au niveau provincial, Anvers (30,3 accidents/100 km) et la Flandre orientale (25,4) affichent la plus forte densité d’accidents. À l’inverse, la province de Luxembourg est celle qui en recense le moins, avec 4,1 accidents pour 100 km.

Bruxelles est également en tête pour le nombre de victimes par 100 km de route (5,8), devant les provinces d’Anvers (3,2) et de Flandre orientale (2,9). Les provinces de Luxembourg et de Namur enregistrent les taux les plus bas, avec une victime ou moins par 100 km. Ces provinces sont suivies de près par celle du Brabant wallon qui dénombre 1,1 victimes.

Statbel souligne néanmoins que ces chiffres doivent être nuancés par la gravité des accidents. Bien que la Wallonie présente le taux d’accidents le plus faible, ceux-ci y “sont souvent plus graves que dans le reste du pays“.

