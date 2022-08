Kinograph, CINEMATEK et Flagey s’unissent pour créer Cineflagey

Dès le 1er septembre, le cinéma coopératif d’Ixelles Kinograph, la cinémathèque CINEMATEK et la maison de la culture Flagey fusionneront pour donner naissance à un nouveau projet, appelé “Cineflagey”.

Pour répondre aux nombreux défis qui traversent le secteur audiovisuel, le cinéma de Flagey se réinvente. Pour cela, il change de nom et s’associe à un nouveau partenaire. À partir de la rentrée, les partenaires historiques CINEMATEK et Flagey s’ouvriront en effet à une nouvelle collaboration tripartite avec le Kinograph pour l’exploitation du Studio 5.

“La marque Cineflagey et son logo permettront de renforcer la visibilité et la lisibilité de l’offre cinéma de Flagey auprès des cinéphiles bruxellois”, expliquent les trois institutions dans un communiqué commun.

“Flagey se réjouit de voir ses autres fidèles partenaires, notamment Brussels Short Film Festival, Anima, Film Fest Gent on Tour et Brussels Nature Days s’inscrire dans cette nouvelle dynamique”.

De See U à Flagey

Quant au Kinograph, qui a vu le jour en 2019 au See U, dans les anciennes Casernes d’Ixelles, il a du temporairement fermer ses portes pour des rénovations. Avec Cineflagey, il trouve ainsi une nouvelle maison à Flagey et reste à Ixelles. “Pour le Kinograph, être accueilli à Flagey représente l’immense opportunité de poursuivre le travail de programmation entamé il y a plus de 3 ans, et retrouver notre public, dans un lieu emblématique de la vie culturelle bruxelloise“, se réjouissent Clara Léonet et Thibaut Quirynen du Kinograph.

“En conservant un ancrage à Ixelles, le Kinograph s’efforcera de démontrer avec ses partenaires, qu’un cinéma de qualité, brassant les genres et les époques, a toute sa place dans le quartier animé de Flagey, et est promis à un bel avenir.”

A.V. – Photo : Belga/Camille Delannois