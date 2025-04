Khattabi (Ecolo) : “Un autre scénario est possible avec le PS, et minoritaire côté néerlandophone”

Zakia Khattabi, la cheffe de groupe Ecolo au parlement bruxellois était l’invitée de Bonjour Bruxelles. L’élue verte a clairement indiqué que le dernier scénario proposé par le MR pour tenter de trouver une solution à l’impasse bruxelloise “ce sera sans nous“, et propose une autre piste, majoritaire côté francophone et minoritaire côté néerlandophone : sans la NVA mais avec le PS.

Vraisemblablement la piste d’un gouvernement minoritaire est la seule solution possible, a-t-elle convenu, rappelant que la projet de gouvernement majoritaire mis sur la table par les deux informateurs, Elke Van den Brandt (Groen) et Christophe De Beukelaer (Les Engagés) à la fin de leur mission, n’avait pas convaincu. “Aujourd’hui, il y a deux scénarios sur la table, pour un gouvernement minoritaire dans les deux cas, l’un avec la NVA sans le PS, l’autre sans le PS et sans la NVA.”

Arnaque

“Je voudrais dire ma surprise et dénoncer une arnaque. Et rappeler que de nombreux électeurs francophones ont voté pour des partis néerlandophones pour éviter la NVA et aujourd’hui le MR propose un gouvernement minoritaire coté francophone avec la NVA autour de la table. Je serais un de ces électeurs francophones, je me sentirais grugée.” Et de dénoncer “une autre arnaque” : “c’est de nous faire croire qu’il n’y a qu’une possibilité. je ne sais pas à quel titre Georges-Louis Bouchez met cette proposition sur la table, si c’est en tant que MR ou en lieu et place du formateur David Leisterh.”

“Un autre scénario est possible”

L’ex-ministre fédérale de l’Environnement propose un autre scénario, lui aussi minoritaire mais côté néerlandophone, et majoritaire côté francophone : sans la NVA, mais avec le PS. La bruxelloise indique ne plus se sentir tenue à la loyauté vis-à-vis des néerlandophones de Bruxelles. “J’avais dénoncé la proposition de DéFI, de passer outre la volonté des néerlandophones, mais aujourd’hui je suis choquée que les néerlandophones de Bruxelles fassent si peu de cas de la réalité de Bruxelles et passent en force et cela me délie de toute loyauté à leur égard. Je pourrais soutenir une solution de gouvernement minoritaire côté néerlandophone.”.

Zakia Khattabi demande ainsi au formateur, “et pas au MR qui défend ses intérêts, avec la NVA“, de soumettre ces deux scénarios pour voir celui qui recueille le plus de soutien.

Elle confirme qu’Ecolo n’apportera pas son soutien au scénario de Georges-Louis Bouchez (29 sièges sur 72 côté FR). “Bien sûr que non.” “Nous souhaitons le scénario le plus stable possible. Celui qui est mis sur la table par Georges-Louis Bouchez pour défendre ls intérêts du MR n’est pas le plus stable.”

Quant à la proposition de DéFI, une grande alliance sans le PS et sans la NVA, “il est peu crédible. Je n’imagine pas de solution sans les deux grands gagnants des élections.”

Je ne roule pas pour le PS.”. L’Ecolo balaie l’accusation : “Le seul qui roule pour le PS c’est le MR ! Regardez ce qui se passe à Schaerbeek ou dans les communes et même au parlement, pour les mesures anti-climat, MR et PS s’entendent toujours.”

Métro 3 : c’est terminé !

Zakia Khattabi a également indiqué que l’extension du métro 3 n’était plus envisageable. “Les chiffres dépassent de 250 % l’estimation initiale selon le ministre en charge Beliris, et le calendrier ne sera pas respecté non plus. Tout explose, l’agenda et le budget.” Pour la cheffe de groupe il faut réorienter les budgets et investir dans le transport de surface.

►Ecouter l’interview de Zakia Khattabi, cheffe de groupe Ecolo au parlement bruxellois, dans Bonjour Bruxelles.