Ludivine de Magnanville : “Le MR soutient Cristina Amboldi”

La députée bruxelloise MR Ludivine de Magnanville était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Ludivine de Magnanville a réagi à la décision du Conseil d’Etat, qui a annulé jeudi la nomination de la directrice générale d’Actiris, Cristina Amboldi. Membre de la commission Emploi, elle affirme qu’elle ne demandera pas à Bernard Clerfayt – ministre bruxellois de l’Emploi – de remplacer Cristina Amboldi. “Certainement pas. Nous avons eu une audition avec Cristina Amboldi il y a quelques semaines. Et je pense que la Région perd une personne d’une grande qualité. Personnellement, elle a mon soutien. Et nous avons observé en commission qu’elle avait déjà, pour pouvoir faire briller la Région en 2026, travaillé à comment est ce qu’on peut travailler correctement avec cette limitation de chômage endéans les deux ans.”

Et pour la députée libérale, il ne s’agit pas que d’une position personnelle, mais un point de vue partagé par son parti. “C’est une position du MR. On était tous en commission. Cristina Amboldi avait organisé tout un plan (sur les allocations de chômages, ndlr). Nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe d’arrêter ce plan en cours de route.En janvier, on va avoir besoin de ça.”

Rédaction