Christophe De Beukelaer siègera au conseil national du CD&V

Le CD&V a coopté le député bruxellois Christophe De Beukelaer (Les Engagés) au conseil national du parti. Le député européen germanophone Pascal Arimont (Christlich Soziale Partei) y obtiendra également un siège, a annoncé le parti chrétien-démocrate flamand jeudi dans un communiqué.

L’arrivée d’un francophone et d’un germanophone au conseil du parti répond à une proposition du président Sammy Mahdi. “À Bruxelles et au niveau fédéral, de nombreuses réformes nécessaires sont également sur la table, pour lesquelles nos partis centristes ont les meilleures recettes“, déclare-t-il. “Le monde serait bien meilleur si les gens se parlaient davantage et savaient ce qui se passe entre eux.“

Avec ces cooptations supplémentaires, le CD&V souhaite également faire émerger de nouveaux visages qui contribueront à façonner l’avenir du parti. Parmi les dix-huit membres supplémentaires, neuf ont moins de 35 ans. Le conseil national du parti est l’organe interne suprême du parti.

Belga