Khalil Aouasti : “J’appelle le Parquet de Bruxelles à informer la famille sur les circonstances du décès de Sourour”

Mercredi, la ministre de l’Intérieure, Annelies Verlinden, a été interrogée en commission de la Chambre concernant le décès de Sourour Abouda dans une cellule du centre de détention de la police à Bruxelles le 12 janvier dernier. Khalil Aouasti (PS) voulait en savoir plus sur l’avancée de l’enquête, mais, tout comme la famille, il reste sur sa faim.

La famille de Sourour Abouda n’a pas caché sa déception mercredi après la réponse de la ministre de l’Intérieur. La ministre n’a pas voulu se prononcer sur ces faits tant que le service d’enquête du Comité P, organe de contrôle des services de police, n’a pas bouclé ses investigations. “Je comprends les besoins de clarification mais il ne faut pas intervenir dans une enquête judiciaire sinon on risque de mettre en péril sa sérénité et sa légalité, et les résultats de celle-ci”, a-t-elle expliqué.

“La plus grande transparence doit être faite”, a réclamé le député socialiste. La famille de la victime était présente à la Chambre, dans la tribune du public. “Nous voyons un rideau de fer se fermer devant nous”, a souligné Soumaya Abouda, la sœur de la victime. “On voudrait juste une ouverture, plus de transparence pour atténuer notre souffrance et notre colère mais nous restons avec des bribes d’informations”, a renchéri son frère, Bayram. “Ces questions augmentent notre frustration au quotidien. Les violences policières sont aussi les violences psychologiques sur les familles. On a assassiné notre sœur, on nous assassine à petit feu”.

Khalil Aouasti demande un éclaircissement. “On met qu’elle tombe puis qu’elle convulse dans sa cellule pendant une heure. Les analyses concernant l’ébriété ne sont pas indiquées dans le PV. Or, il aurait fallu qu’elle soit examinée par un médecin.”