Kanaté offre la victoire à Anderlecht dans les dernières secondes face à La Louvière (0-1)

Un but dans les dernières secondes d’Ibrahim Kanaté offre à Anderlecht une victoire 0-1 à La Louvière et un troisième succès de rang en championnat.

Longtemps tenu en échec, le Sporting d’Anderlecht s’en est remis à un but d’Ibrahim Kanaté dans les derniers instants pour s’imposer 0-1 sur la pelouse de la RAAL La Louvière dimanche pour le compte de la 15e journée de Jupiler Pro League. Les Mauves enchaînent ainsi un troisième succès de suite en championnat et sont troisièmes avec 28 points. La RAAL est 11e avec 17 unités.

La rencontre s’est débridée après 17 minutes de jeu: le Louviérois Jerry Afriyie a d’abord envoyé une reprise de la tête dans les gants de Colin Coosemans. La réaction anderlechtoise a été rapide puisque Nilson Angulo a également alerté le gardien adverse, Marcos Peano, d’une frappe du droit, sur l’action suivante. La RAAL a encore créé le danger sur coup-franc et Joël Ito s’est retrouvé en position idéale, mais Marco Kana a repoussé sur la ligne (26e).

En deuxième période, Anderlecht a fait preuve d’un peu plus d’ambitions offensives mais est resté imprécis dans la surface adverse. Peano est notamment bien sorti dans les pieds d’Adriano Bertacccini (55e). En face, Afriye a encore buté sur Coosemans (60e). Si Mario Stroeykens (68e) et Kilian Sardella (69e) ont obligé Peano à deux beaux arrêts, Anderlecht se dirigeait vers un match nul mais Kanaté a parfaitement repris de la tête un coup-franc à droite de Yari Verscharen (90e+2, 0-1), alors qu’il restait une poignée de secondes à disputer dans les arrêts de jeu.

Belga – Photo : Belga Image