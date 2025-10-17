Justice : la lecture genrée de l’assassinat de Rodriguez Llamazares pas retenue par la cour d’assises

Le jury d’assises n’a fait aucune mention du genre, de la violence genrée, de la notion de féminicide ou de la rupture relationnelle choisie par Teresa Rodriguez Llamazares et mal vécue par César Arribas Calvo en septembre 2022, dans les motivations de sa décision sur la culpabilité du jeune homme (prononcée jeudi, ndlr.) et sur la peine à laquelle il est condamné (prononcé vendredi, ndlr.).

Comme le prévoyait l’acte d’accusation, la cour d’assises a jugé César Arribas Calvo pour les faits survenus le 27 octobre 2022, qualifiés d’assassinat par le ministère public. Si le féminicide est inscrit dans la loi belge depuis le 13 juillet 2023, il n’est pas repris dans le code pénal. L’assassinat de Teresa Rodriguez Llamazares ne pouvait dès lors être qualifié comme tel par la cour d’assises.