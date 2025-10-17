Assassinat de Teresa Rodriguez Llamazares : César Arribas Calvo est condamné à 30 ans de prison
Après délibération avec le jury, la cour d’assises de Bruxelles a condamné vendredi César Arribas Calvo, un ressortissant espagnol, à 30 ans d’emprisonnement pour l’homicide volontaire commis avec préméditation sur la personne de Teresa Rodriguez Llamazares. L’homme a assassiné la jeune femme, 23 ans au moment des faits, le 27 octobre 2022 au centre de Bruxelles.
La cour d’assises a prononcé la peine de 30 ans de réclusion au regard de “l’extrême gravité des faits“, le jeune âge de la victime, la lutte de Teresa Rodriguez Llamazares face à son agresseur et le milieu familial rigide dont César Arribas Calvo provient.
La cour a retenu en faveur de l’accusé, pour atténuer la peine, son absence de casiers judiciaire et disciplinaire, les bons échos de la prison de Haren relatifs à son comportement en détention et les réparations civiles entamées auprès de la famille de la victime depuis juin 2023, qui “attestent de sa prise de conscience des faits”, a indiqué la cour dans son arrêt.
Belga